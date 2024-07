Milan, Furlani fissa gli obiettivi: "Ambiamo a lottare per lo Scudetto e lottare in Champions"

Quali sono gli obiettivi del Milan? Risponde Giorgio Furlani, amministratore delegato del club rossonero, ai microfoni di Bloomberg Tv, raccontando le ambizioni future della società meneghina e non solo: "La nostra ambizione è di lottare per lo Scudetto ogni anno e di essere competitivi anche in Champions League. Ora noi lo vogliamo fare attuando una strategia di sostenibilità. TI porto un esempio: due anni fa il bilancio per la prima volta in 17 anni non ha registrato alcuna perdita, e l'anno scorso abbiamo bissato questo importante risultato, e non penso che al Milan sia mai successa una cosa del genere. Noi non siamo obbligati a vendere i giocatori, perché carenza di capitale o problemi di flusso di cassa, quindi non abbiamo bisogno di vendere nessuno. Quindi da tifoso ti posso dire che su Maignan e Theo non devi preoccuparti".

Sul sempre più crescente interesse di imprenditori del medio oriente ai club europei

"La nostra politica si divide in diverse parti. Quella commerciale, visto che noi siamo il primo club europeo ad aprire degli uffici a Dubai. La nostra decennale partenership con Emirates. Abbiamo altri partner commerciali nella regione come Kerzer Group, quindi la nostra strategia non comprende solo l'investimento di capitali, ma piuttosto tramite partnership commerciali".