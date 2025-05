Milan, Furlani: "Stagione fallimentare. Sono stati fatti vari errori, dobbiamo guardare avanti"

vedi letture

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Innanzitutto fatemi dire complimenti al Bologna per questo traguardo storico. Poi voglio dire tre cose. Non possiamo negare, questa è una stagione fallimentare. Nonostante la vittoria in Supercoppa siamo lontano dai traguardi che ci eravamo prefissati. Abbiamo ancora due partite, cerchiamo di chiudere al meglio. Anche se siamo distanti dai traguardi che ci eravamo messi ad inizio anno. Terza cosa, condividiamo la delusione dei tifosi. Sono stati fatti vari errori e bisognerà guardare avanti e correggerli per tornare dove ci aspettiamo di essere noi dirigenti e i tifosi”.

Ora è il momento delle decisioni forti?

“In questo momento grossa delusione per questa partita, per un trofeo che potevamo vincere. Non mi sento adesso di rispondere. Ci sono ancora 12 giorni e due partite, prenderemo decisioni e poi vedremo”.

Hai avuto un contatto con Cardinale? Come continua il progetto Milan?

“Non c’è stato un contattato nelle ultime due ore ma sono sicuro che lui la pensa come me, sia per oggi che per tutta la stagione. Il progetto del Milan lo conosciamo tutti, la risposta alla domanda la sappiamo tutti”, le sue parole riportate da Milannews.it