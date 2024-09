Milan, Gabbia: "Gol assegnato a Fofana, ma a me sembrava di aver toccato qualcosa"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, dopo la vittoria contro il Venezia è intervenuto al microfono di DAZN: "Se il gol è mio? Non l'ho ancora rivisto e ho letto che l'hanno ridato a Fofana (ride, ndr). A me sembra di aver toccato qualcosa ma non lo so, l'importante è che la palla è entrata in porta e che abbiamo dato un segnale fin da subito e che abbiamo portato i tre punti. Mi spiace se ha fatto gol Fofana perché sentire e godere il boato di San Siro per la prima volta era giusto e bello per lui"

Sull'approccio alla gara: cosa è successo in queste settimane? "In queste settimane non ho visto cose diverse ma perché abbiamo sempre lavorato nella maniera giusta. Normale che i risultati influenzano il lavoro e il giudizio: l'atteggiamento è di massima disponibilità e concentrazione. Abbiamo avuto il merito di partire bene e siamo molto contenti di aver raggiunto i tre punti"

Che compagno di reparto è Pavlovic? "Un ragazzo eccezionale: è giovane ma ha già una mentalità molto forte ed è quello che ci serve. Sono convinto che sia Tomori che Thiaw sono due giocatori molto molto importanti: siamo un reparto di centrali che deve stimolarsi e supportarsi"