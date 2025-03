Milan, Gimenez: "Primo mese complicato: cose nuove, strade nuove, tutto è nuovo"

vedi letture

Dal ritiro del Messico l'attaccante del Milan Santiago Gimenez ha parlato anche del momento della squadra e del suo rendimento individuale da quando è sbarcato in Serie A: "Quando sono arrivato in rossonero ho capito la grandezza del club, ma già lo percepivo da fuori. Da dentro lo senti il doppio, è gigantesco. Non viviamo un gran momento, ma mi hanno accolto nella migliore maniera possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile. Vivo il presente, mi godo ogni secondo", ha detto El Bebote ad Atzeca TV Deportes.

A Milano come si trova?

"Come tutti i cambiamenti il primo mese è stato un po' complicato: ci sono cose nuove, strade nuove, tutto è nuovo, anche la lingua ovviamente. A poco a poco, però, mi sto inserendo. Mia moglie mi ha aiutato moltissimo e mi ha lasciato concentrarmi soprattutto sul calcio".

L'attaccante messicano è arrivato al Milan dal Feyenoord nel gennaio 2025 per circa 35 milioni di euro, firmando un contratto fino al 30 giugno 2029. Ha esordito con i rossoneri in Coppa Italia contro la Roma, fornendo un assist, e ha segnato il suo primo gol in Serie A all’Empoli l’8 febbraio. Nelle prime settimane ha brillato, con 5 gol generati (3 reti e 2 assist) in 7 partite, mostrando un impatto immediato. Tuttavia, dopo un inizio promettente, ha attraversato una fase di appannamento, infilando 5 partite consecutive senza segnare.