Milan, Giroud: "Stiamo crescendo, non vedo l'ora inizi la A. Ma prima devo trovare casa"

vedi letture

Autore di una doppietta, Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha commentato a Sky l'amichevole vinta contro il Panathinaikos: “Sono molto felice come la settimana scorsa. Stasera ho fatto due gol, è andata molto bene. L’assist è stato molto bello, sono molto contento anche se potevamo fare più gol. Ho preso un palo, stiamo migliorando di partita in partita e aumentando di identità. Abbiamo creato molte occasioni, spiace aver subito un gol ma siamo soddisfatti della prestazione”.

Il Milan a due punte cambia?

“Non penso che sia questione di giocatori, ma è solo il desiderio di giocare bene insieme e creare occasioni. Con Rebic ci capiamo bene in campo, ho un ottimo rapporto con i compagni, tutti aiutano tutti”.

Come prosegue l’adattamento a Milano?

“Non ho ancora trovato casa (sorride, ndr). Non vedo l’ora di trovarla e stabilirmi, anche perchè tra poco inizieranno le scuole per i miei figli. Voglio trovare casa il prima possibile”.

Giroud e Ibra insieme?

“Penso che sia molto positivo avere tanti attaccanti diversi, tutti sappiamo le qualità che ho io e quelle che ha Ibra, ma non dipende tutto da noi, siamo soddisfatti di quanto stiamo crescendo. Sono molto felice e non vedo l’ora inizi la Serie A”.