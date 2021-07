Milan, gli agenti di Calabria sono in sede: ultimi dettagli per il rinnovo di contratto

vedi letture

Come riporta MilanNews.it, gli agenti di Davide Calabria sono arrivati poco fa in sede a Casa Milan. I procuratori del terzino rossonero definiranno gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto del difensore classe '96, che si legherà ai rossoneri fino al 2025.