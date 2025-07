Milan, Hoeness spegne le voci Bayern-Leao: "Colloqui non fruttuosi"

“Leao? No, Max Eberl (direttore sportivo del Bayern, n.d.r.) mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato": così il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, ha messo a tacere i rumor di queste settimane su un possibile affondo del club tedesco sull'attaccante del Milan in una intervista a BR24 Sport.

Fra le sue parole spiccano anche quelle su Nico Williams, che ha da poco rinnovato il contratto con l'Athletic Club: "Se sarà il nostro obiettivo principale l'anno prossimo? No, è finita. Sorpreso? Lo siamo stati tutti. Sono anche in stretto contatto con Hansi Flick , che attualmente è in vacanza a Tegernsee. E anche loro sono rimasti sorpresi, perché avevano più o meno già un impegno", le sue importanti rivelazioni.

Poi rincara la dose su Nico Williams: "Non capisco bene cosa voglia. Ma secondo me, alcuni vogliono solo più soldi. Aveva un costo di trasferimento di 60 milioni, e ora stanno cercando di ottenere di più l'anno prossimo".

Infine su Nick Woltemade, attaccante dello Stoccarda che piace al Bayern, c'è un'apertura: "Abbiamo ancora tempo fino alla fine di agosto. Il caso Woltemade è ancora in sospeso. Lo considero un giocatore molto, molto bravo, che sarebbe perfetto per noi, e sarei molto contento se funzionasse quest'anno, altrimenti l'anno prossimo".