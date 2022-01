Milan, Ibra deciderà il suo futuro non prima di marzo: rinnovo legato anche al Mondiale

Sul Corriere della Sera oggi si parla anche del possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic col Milan. Lo svedese, secondo il quotidiano, deciderà il suo futuro non prima di marzo. Se la Svezia dovesse qualificarsi al Mondiale, resterebbe certamente in rossonero un’altra stagione, visto che in Qatar si giocherà a novembre e così potrebbe arrivare in forma al grande appuntamento. Ma nulla ancora è stato deciso.