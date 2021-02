Milan, Ibrahimovic sogna l'Europeo ma servirà un chiarimento col ct Andersson

Uno degli obiettivi stagionali di Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio il ritorno in Nazionale in vista dell'Europeo. L'ultima presenza con la maglia della Svezia risale al 22 giugno del 2016 nella sconfitta per 1-0 contro il Belgio. Oltre ai gol e agli assist che sta fornendo al Milan però, occorrerà anche che arrivi la pace con il ct Andersson, con cui i diverbi a distanza non sono stati pochi. In molti però, pensano che il chiarimento ci sia già stato anche se pubblicamente, l'allenatore pur non chiudendo le porte della selezione al campione di Malmoe, ha chiesto che fosse lui a dire di voler tornare a giocare per la Svezia. In attesa del messaggio richiesto e di nuovi sviluppi, Ibra non si ferma e continua a trascinare il suo Milan in cima alla classifica. A riportarlo è Tuttosport.