Milan, il casting per il nuovo allenatore è aperto: tra i tanti nomi spunta anche van Bommel

vedi letture

Il destino di Stefano Pioli è ormai segnato: a fine stagione il tecnico emiliano dirà addio alla panchina del Milan. L'eliminazione dall'Europa League ha escluso le ultime possibilità di conferma: Pioli resterà comunque al suo posto fino al termine del campionato, ma in Via Aldo Rossi si è già aperta la caccia al successore.

Come riferisce Tuttosport, il preferito dei tifosi è sempre Antonio Conte ma il suo nome non sembra entusiasmare al momento i dirigenti del Milan, che starebbero cercando un profilo diverso, più portato per esempio a lavorare con i giovani. In questo senso piacciono Thiago Motta, Roberto De Zerbi, Julen Lopetegui, Paulo Fonseca, Francesco Farioli, Raffaele Palladino, Alberto Gilardino, Marco Rose e Marcelo Gallardo. C'è anche un altro profilo, però, che è spuntato nelle scorse ore: quello di Mark van Bommel.



L'ex centrocampista rossonero è alla guida dell'Anversa, che nella scorsa stagione ha portato fino alla vittoria del campionato belga e della Coppa nazionale. Zlatan Ibrahimovic lo conosce benissimo: i due sono stati compagni di squadra nel Diavolo, conquistando uno Scudetto nella stagione 2010/11. L'olandese, che quest'anno ha chiuso la regular season al terzo posto e ha iniziato male la poule scudetto, conosce bene l'ambiente rossonero e la Serie A e non avrebbe problemi a confrontarsi con un campionato sicuramente più difficile.