Milan, il Chelsea non fa sconti per Tomori: servono 28 milioni

vedi letture

Se il Milan vuole Tomori, deve versare per intero i 28 milioni previsti per il diritto di riscatto. Lo scrive Tuttosport sottolineando come il Chelsea non farà sconti per il difensore che era stato lanciato da Frank Lampard contro il Derby County e che sul quale l'allenatore si era opposto alla sua cessione a titolo definitivo a gennaio.