TMW Milan, il grande colpo in attacco rimandato all'estate: Zirkzee in cima alla lista

Alla ricerca di un difensore per la seconda parte di stagione, il Milan ha rimandato alla prossima estate il colpo in attacco. Se un mese fa di questi tempi era molto calda la pista che portava a Serhou Guirassy dello Stoccarda, adesso la priorità è cambiata anche perché Giroud è tornato a realizzare gol importanti ed è già in doppia cifra. Soprattutto, ha iniziato a trovare la via della rete con continuità Luka Jovic: a secco fino a fine novembre, l'attaccante serbo in meno di due mesi ha realizzato sei reti, due in Coppa Italia e quattro in Serie A.

Giroud, Jovic e Okafor danno quindi al Milan le giuste garanzie per ultimare questa stagione, ma in estate è evidente che il Milan tornerà sul mercato alla ricerca di un centravanti titolare. Sia il francese che il serbo, infatti, sono a scadenza di contratto e in entrambi i casi i rinnovi sono possibili ma non scontati. La sensazione è che molto difficilmente resteranno entrambi.

Sul taccuino della dirigenza rossonera ma oggi c'è soprattutto un nome che fa gola al Milan: è Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che ha una clausola da 40 milioni di euro. Il calciatore olandese classe 2001 è fin qui a quota otto gol stagionali e quattro assist: è cresciuto nel settore giovanile del Bayern, club che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. E proprio in virtù di questo accordo, il club bavarese in estate potrebbe acquistarlo alla metà del prezzo, ma oggi più dei campioni di Germania sono i club di Premier League pronti a fare concorrenza al Milan. Dall'Arsenal al Tottenham, passando per l'Aston Villa: in tanti cercano il centravanti e oggi Zirkzee è uno dei primi nomi anche per loro. Ma il Milan è sicuramente in corsa.