Milan, il pericolo a gennaio è perdere Tomori. Possibili anche altre quattro uscite

È un Milan che non convince ancora totalmente quello di Paulo Fonseca, ma ormai il tempo stringe, siamo a dicembre e la stagione sta per entrare nel vivo. A gennaio la squadra rossonera dovrà cercare di rinforzarsi, sfruttando qualche opportunità sul mercato, ma anche sfoltendo un po' la rosa. Fodé Ballo-Touré e Divock Origi sono due dei principali indiziati a lasciare il Diavolo: il primo è aggregato al gruppo di Bonera che disputa la Serie C, il secondo si allena individualmente anche fuori Milano. Da capire però le volontà di entrambi, che comunque percepiscono uno stipendio importante dal club di Cardinale. Nelle ultime ore la Juventus si è fatta avanti per Fikayo Tomori: un blitz da 30 milioni di euro che potrebbe portare l'inglese a Torino a ricomporre la coppia difensiva con Kalulu.

Non c'è aria di rivoluzioni, ma è molto probabile che sulla corsia mancina uno tra Alex Jimenez e Filippo Terracciano decida di cercare fortuna altrove. Lo spagnolo piace molto al Valencia, ma anche al Monza, per l'italiano invece c'è stato un sondaggio da parte dell'Empoli. Ultimamente l'ex Hellas Verona è stato relegato in panchina anche in assenza di Theo Hernandez, cosa che potrebbe fargli prendere in considerazione l'idea di andar via.

Infine resta molto delicata la posizione di Luka Jovic, che si è recentemente operato per risolvere i problemi di pubalgia. Il suo rendimento non è soddisfacente, ma ciò che lo ha fatto scivolare più in basso nelle gerarchie è l'esplosione di Francesco Camarda, destinato presto a recitare un ruolo da protagonista. Al momento non c'è nulla di concreto, ma il Torino aveva preso informazioni e potrebbe tentare un'offensiva.