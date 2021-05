Milan, il pressing dell'Al-Duhail per Calhanoglu non cambia l'offerta rossonera

8 milioni di euro all'anno più 8 al momento della firma. Un'offerta monstre quella che l'Al-Duhail ha presentato a Hakhan Calhanoglu in scadenza col Milan. Il suo entourage ha deciso di non commentare, ma è chiaro che nessun altro club in Europa potrà competere con questo tipo di proposta, ovviamente nemmeno il Milan. I rossoneri infatti hanno già presentato l'offerta di rinnovo da 4 milioni netti a stagione e questa soglia non verrà superata. Sarà il turco a dover decidere se raggiungere Benatia ai margini del calcio mondiale ma col portafoglio più gonfio, o se restare in Europa magari valutando la proposta milanista. Dopo l'ultima gara contro l'Atalanta, tutto sarà più chiaro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.