Milan, il regalo per la Champions si chiama Belotti: il Gallo potrebbe dire addio al Torino

Maldini ha già deciso il regalo per il Milan in caso di ritorno in Champions League: si tratta di Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, in scadenza nel 2022, sta valutando con attenzione il proprio futuro, con i granata che ancora non hanno affondato il colpo per quanto riguarda il rinnovo. Il Gallo vorrebbe confrontarsi con l'Europa e con un progetto che punti a vincere dei trofei ed è anche per questo che i rossoneri restano alla finestra. Con Mirabelli e Fassone, l'acquisto non si concretizzò per la richiesta da 100 milioni di euro presentata da Cairo, adesso però, complice una situazione di classifica complicata e l'ennesima stagione con l'obiettivo salvezza, sia i costi che la volontà del giocatore, potrebbero fare la differenza. A riportarlo è Tuttosport.