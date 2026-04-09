Milan, il rinnovo di Tomori è sempre più vicino. Pulisic e Leao rimandati a fine stagione

Fikayo Tomori e il Milan si avvicinano ulteriormente al rinnovo di contratto. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il difensore inglese potrebbe presto prolungare di altre tre stagioni il suo accordo coi rossoneri con un importante ritocco dell'ingaggio, ovviamente a salire. Attualmente in scadenza nel 2027, il 28enne inglese sarebbe entusiasta di prolungare il suo matrimonio coi rossoneri, dopo aver detto no a diverse destinazioni la scorsa estate (compreso il ritorno in Premier League) e aver conquistato un ruolo da protagonista assoluto agli ordini di mister Allegri.

Sempre a detta della medesima fonte, sono invece per il momento in stand-by i rinnovi di Rafa Leao e Christian Pulisic: il Diavolo osserva con attenzione il rendimento di entrambi gli attaccanti, ma non ha fretta di prolungare i loro contratti. Questo anche perché il legame con Leao è fino al 2028, mentre con Pulisic la società potrà estendere in modo unilaterale il contratto di un’altra stagione alle cifre attuali.

Se però nei mesi scorsi c'era la volontà di trovare la quadra per farli restare entrambi al 100%, adesso ogni valutazione è stata rimandata a fine stagione. E gli stessi giocatori - si legge - proveranno a sfruttare la vetrina del Mondiale per prendere in considerazioni eventuali proposte dal mercato.