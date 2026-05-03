Ingenuo doppio giallo di Tomori: il Milan resta in dieci dal 24' e il Sassuolo è ancora avanti 1-0
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Milan sotto di un gol e adesso anche in inferiorità numerica. Al 24' della sfida col Sassuolo è stato espulso infatti Fikayo Tomori, cacciato dal signor Maresca per doppio cartellino giallo. Davvero ingenuo il calcione su Laurienté del centrale rossonero, che al 24' ha rimediato la seconda ammonizione e l'inevitabile espulsione.
Il primo giallo era arrivato al 10' per un'entrata, sempre in ritardo, ai danni di Thorstvedt.
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