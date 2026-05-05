Focus TMW Serie A, la Flop 11 della 35ª giornata: Tomori simbolo di un Milan in crisi

Serata da incubo per la Fiorentina, che chiude il 35° turno di Serie A con una sonora sconfitta all'Olimpico. Viola non ancora salvi, manca un punto ma intanto sono i protagonisti di questa Flop 11 che vede ben 3 rappresentanti. Dietro la lavagna anche i giocatori del Milan, con Fikayo Tomori che risulta il peggiore in assoluto, unico a rimediare un 4 pieno a seguito dell'espulsione ricevuta nel primo tempo della partita contro il Sassuolo. Male anche il laziale Motta, ma ci pensano i suoi compagni di squadra a sistemare le cose. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:

Edoardo Motta (Lazio) 4.5

Dodo (Fiorentina) 5

Fikayo Tomori (Milan) 4

Gleison Bremer (Juventus) 5

Robin Gosens (Fiorentina) 5

Simon Sohm (Bologna) 4.5

Ebenezer Akinsanmiro (Pisa) 5

Kevin De Bruyne (Napoli) 5

Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5

Gianluca Scamacca (Atalanta) 5

Rafa Leao (Milan) 5

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35ª GIORNATA

Pisa - Lecce 1-2

52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira

Udinese - Torino 2-0

45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen

Como - Napoli 0-0

Atalanta - Genoa 0-0

Bologna - Cagliari 0-0

Sassuolo - Milan 2-0

5' Berardi, 47' Laurienté

Juventus - Hellas Verona 1-1

34' Bowie, 62' Vlahovic

Inter - Parma 2-0

45' + 1 Thuram, 80' Mkhitaryan

Cremonese - Lazio 1-2

29' Bonazzoli, 53' Isaksen, 90' + 2 Noslin

Roma - Fiorentina 4-0

13' Mancini, 17' Wesley, 34' Hermoso, 58' Pisilli

CLASSIFICA

1. Inter 82

2. Napoli 70

3. Milan 67

4. Juventus 65

5. Roma 64

6. Como 62

7. Atalanta 55

8. Lazio 51

9. Bologna 49

10. Sassuolo 49

11. Udinese 47

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 40

15. Cagliari 37

16. Fiorentina 37

17. Lecce 32

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 20

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

13 reti: Thuram (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 36ª GIORNATA

Torino - Sassuolo (venerdì 8 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cagliari - Udinese (sabato 9 maggio, ore 15, DAZN)

Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)

Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45, DAZN)