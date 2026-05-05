Serie A, giudice sportivo: una giornata di stop a Tomori e altri tre giocatori
Dopo le gare della trentacinquesima giornata, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata quattro giocatori. Si tratta di Fikayo Tomori del Milan, Alieu Fadera del Sassuolo, Christian Kabasele dell'Udinese e Jacobo Ramon del Como. Di seguito il comunicato ufficiale.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00
FADERA Alieu (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
KABASELE Christian (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RAMON NAVEROS Jacobo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
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