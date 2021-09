Milan, il Tottenham continua a fare pressing su Kessie. Pronto un super contratto

Franck Kessie, centrocampista classe 1996 del Milan, in scadenza di contratto con i rossoneri, potrebbe continuare la propria carriera a Londra, sponda Tottenham: secondo quanto riportato da Fichajes.net, infatti, il club britannico sarebbe pronto a mettere in fila tutte le rivali con un super contratto per il giocatore, qualora dovesse arrivare la rottura definitiva con il Milan.