Milan, Ilicic per il post Calhanoglu? Intanto Maldini punta a rinnovare il prestito di Diaz

A pochi giorni dalla fine della stagione il Milan è totalmente focalizzato sulla partita contro l’Atalanta in programma domenica sera a Bergamo. Ieri a Milanello c’è stata anche una grigliata per fare gruppo in un momento così importante, in cui hanno partecipato tutti i componenti del club, compreso Maldini, Massara e Gazidis. L’intento è stato quello di vivere insieme momenti sereni e stemperare la tensione accumulata in queste ore molto difficili dopo il pareggio interno con il Cagliari, che ha portato tantissima delusione in squadra. Ma è tempo di ripartire perché domenica il destino è ancora nelle mani del Milan.

La settimana prossima, quando il Milan saprà se giocherà oppure no la Champions, cominceranno anche le prime operazioni di mercato. Tra i giocatori che potrebbero lasciare c’è sicuramente Hakan Calhanoglu dopo la faraonica offerta ricevuta dal Qatar, di 32 milioni di euro in tre stagioni. Impossibile non prenderla in considerazione, così il Milan ha iniziato da tempo a guardarsi attorno. Tra i possibili sostituti c’è anche Ilicic dell’Atalanta, che vorrebbe lasciare la Dea per un rapporto non proprio idilliaco con mister Gasperini negli ultimi mesi. Il Milan è interessato ma solo a certe cifre. L’altra opzione per la trequarti sarebbe quella di confermare un altro anno Brahim Diaz, ma in questo caso servirebbe prima l’ok del Real Madrid. I blancos non si sono ancora pronunciati e vorrebbero capire prima le intenzioni del prossimo allenatore se Zidane dovesse lasciare. E’ in programma nelle prossime settimane un summit tra Maldini e il club spagnolo in cui il Milan cercherà di ottenere di nuovo Diaz in prestito. Sempre più conferme per Amine Adli del Tolosa, il trequartista/esterno classe 2000 piace moltissimo e dopo la fine del campionato i rossoneri potrebbero aumentare il pressing per acquistarlo.