Milan, in arrivo il rilancio per Kessiè: ora si va verso il super rinnovo

Il pessimismo di ieri sembra essere stato spazzato via: il Milan non ha nessuna intenzione di perdere Franck Kessiè, uno dei pilastri della squadra di Pioli nella scorsa superlativa stagione dei rossoneri. Secondo la Gazzetta dello Sport è atteso a breve un vertice tra le parti, con la società pronta ad alzare l'offerta precedente di 4 milioni di euro. L'obiettivo è chiudere entro l'estate per evitare ogni tipo di timore legato ai casi Donnarumma-Calhanoglu. Ma stando alla rosea, il club rossonero è disposto ad alzare l'asticella in maniera considerevole.