Milan, in estate sarà caccia al bomber. Tre i nomi in cima alla lista: Vlahovic già troppo caro?

Sarà caccia al centravanti in casa Milan in vista della prossima stagione. L'idea del club rossonero è quella di affiancare un numero 9 giovane a Zlatan Ibrahimovic, 39enne svedese che rinnoverà per un'altra stagione.

Dusan Vlahovic è il primo obiettivo dei rossoneri, ma la sua valutazione superiore ai 40 milioni di euro - riporta 'Sky' - potrebbe rendere l'operazione troppo onerosa per le casse del Milan. Le alternative sono Andrea Belotti, capitano del Torino che non ha però l'accordo con Cairo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, e Donyell Malen, 22enne stella del PSV Eindhoven.