Milan, in stallo il rinnovo di Romagnoli: nei prossimi mesi le parti si incontreranno

Il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan scadrà il 30 giugno 2022, ma per il momento non si segnalano novità sul rinnovo del capitano milanista: secondo quanto riportato da Tuttosport, la questione è in una fase di stallo. Nei prossimi mesi si capiranno meglio le intenzioni del club di via Aldo Rossi, oltre ovviamente anche a quelle del difensore rossonero.