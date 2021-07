Milan, Isco nel mirino: costa 20 milioni. Per Ancelotti non è un titolare al Real Madrid

Il Milan punta Isco come sostituto di Calhanoglu sulla trequarti e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Real Madrid, non lo ritiene un titolare e dunque non si opporrà alla sua cessione. Anche il prezzo potrebbe essere favorevole: dopo una stagione chiusa con zero gol nella Liga, Isco è in scadenza tra un anno e dunque il costo del suo cartellino non dovrebbe superare i 20 milioni di euro. Con un solo anno di contratto, non c'è ovviamente nemmeno l'ipotesi prestito, a meno che il giocatore non prolunghi nelle prossime settimane, ma questo sembra essere uno scenario piuttosto improbabile.