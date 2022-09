Milan, Kalulu: "Con il Chelsea buon test per dimostrare il nostro valore di campioni d’Italia"

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il centrale del Milan Pierre Kalulu ha parlato anche dei nuovi acquisti rossoneri e della prossima sfida di Champions: "Origi e De Ketelaere hanno grandi qualità e esperienza che servono. Con il Chelsea sarà un buon test per dimostrare il nostro valore di campioni d’Italia. La storia del Milan non pesa, anzi è una motivazione in più. Non sarà facile, ma siamo fieri di avere la possibilità di portare il Milan ai vertici europei".