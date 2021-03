Milan, Kalulu racconta Theo: "Impressionante, sembra un treno. E presto andrà in Nazionale"

Il giovane terzino francese, Pierre Kalulu, ha rilasciato una lunga intervista a Eurosport, nel corso della quale ha parlato del Milan ma anche del compagno Theo Hernandez: "Personalmente, mi impressiona. Visto dalla panchina, in una partita, è qualcosa che colpisce. Quando prende la palla, si gira e lo vedi correre, hai l'impressione di vedere un treno. È quello che ci diciamo negli spogliatoi. Non puoi stare davanti a lui. Va a 2000 l'ora. Ma non si tratta solo di correre, ha una tecnica impressionante e qualità nei passaggi. Quando raggiungi un tale livello, vuoi necessariamente unirti alla tua Nazionale. Lui sta aspettando. Non ho dubbi che prima o poi ci andrà, anche se la concorrenza è tanta".