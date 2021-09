Milan, Kessie rivitalizzato dal maestro Pioli: ora sogna il PSG anche grazie al suo tecnico

Se Franck Kessie il prossimo anno si potrà permettere un contratto milionario, al Milan o altrove, molto lo dovrà al suo attuale allenatore Stefano Pioli. Il tecnico emiliano è noto per le sue capacità di rilancio e con l'ivoriano ha lavorato di fino tanto da portarlo a essere un punto fermo della squadra e uno dei migliori centrocampisti in Europa per rendimento. 13 gol in 37 partite, vice cannoniere rossonero e ora uomo mercato di livello top. Rendimento salito alle stelle e cancellati i comportamenti poco professionali che in precedenza ne avevano bloccato l'ascesa. Chissà se farà i conti anche con questo quando tornerà a parlare di rinnovo... A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.