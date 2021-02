Milan, Kjaer: "Il derby non valeva lo scudetto da anni, oggi San Siro sarebbe stato pieno"

Raggiunto da DAZN prima del derby, il difensore del Milan, Simon Kjaer parla così dei tifosi: “Abbiamo parlato un po’ ieri. Oggi sarebbe stato sicuramente pieno. Ho letto che da tanti anni non c’è stato un testa a testa per lo scudetto nel derby: sicuramente il pubblico mancherà. Però la situazione è questa, abbiamo incontrato i tifosi fuori ed è stata una gioia. Vediamo che non è una partita normale: lo sappiamo e faremo di tutto per fare contenti tutti”.