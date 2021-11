Milan, Kjaer: "Vinciamo insieme e perdiamo insieme, non possiamo prendere quattro gol"

Il capitano rossonero Simon Kjaer ha commentato ai microfoni di Milan TV la sconfitta contro la Fiorentina: "Per me è più facile da accettare una sconfitta così perché abbiamo fatto anche cose buone e messo in mostra la mentalità giusta per rimontare. Però oggi è andata così, vinciamo insieme e perdiamo insieme - riporta Milannews.it -. Su cosa bisogna migliorare? Non possiamo prendere 4 gol, su questo aspetto dobbiamo imparare e ricordare questa sensazione che abbiamo dentro. Poi domani c’è da lavorare per incontrare al meglio l’avversario di mercoledì. Cosa ci ha detto il mister? Ci ha detto le cose giuste per stasera. Ogni tanto ci sono partite in cui paghi. Loro sono stati bravi e ne hanno fatti 4. Su questo aspetto dobbiamo imparare e ricordare questa sensazione".