Milan, Kokcu nel mirino: il prezzo del cartellino del classe 2000 si è dimezzato

Interessamento del Milan per Orkun Kokcu, centrocampista classe 2000 del Feyenoord. Il giocatore è in uscita dal club olandese che è in crisi finanziaria e il suo agente (è suo papà) lo sta proponendo anche ad altre squadra italiane oltre a quella rossonera, come Lazio, Roma e Sampdoria. Se un anno fa, il Feyenoord chiedeva 25 milioni di euro per il suo cartellino, ora ne basteranno circa la metà. A riportarlo è Tuttosport.