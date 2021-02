Milan, Krunic: "Non vediamo l'ora che tornino i tifosi. Da bambino sognavo la Stella Rossa"

Rade Krunic, intervistato da Sky Sport in vista della sfida tra il Milan e la Stella Rossa ha rilasciato queste dichiarazioni: "No ho avuto la fortuna di giocare nella Stella Rossa come sognavo da bambino. È una grande emozione tornare in Serbia e poter giocare in uno stadio che amo".

Quanto mancano i tifosi?

"Non vediamo l'ora che tornino allo stadio. Si gioca a calcio per passione e siamo contenti di poter andare allo stadio anche solo con i tifosi avversari".