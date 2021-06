Milan, l'obiettivo Dani Ceballos è sul mercato. Il Real Madrid lo scarica e fissa il prezzo

Dani Ceballos è ufficialmente sul mercato. Come scrive il portale Bernabéu Digital, nonostante il suo imminente ritorno dal prestito all'Arsenal, oggi i blancos considerano l'ex centrocampista del Betis totalmente fuori dal loro progetto tecnico.

Il giocatore è sulla lista dei partenti, anche perché il club di Florentino Perez ha bisogno di incassare circa 150 milioni di euro dalle cessioni per dare l'assalto al grande obiettivo Kylian Mbappé. Per questo a Ceballos non sarà offerto alcun rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2023) e per questo è già stato fissato il prezzo del suo cartellino: 30 milioni di euro.

Ceballos dal canto suo resterebbe volentieri, con mister Ancelotti disposto a concedergli una chance a differenza del suo predecessore Zidane, ma le intenzioni del Madrid sembrano piuttosto chiare. E il Milan, anche se ancora non ha presentato un'offerta, resta alla finestra...