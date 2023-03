Milan, l'obiettivo è blindare Maignan: a fine stagione trattativa per il rinnovo con adeguamento

Nei prossimi mesi, probabilmente al termine della stagione, il Milan si siederà al tavolo con Mike Maignan per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Un orizzonte che lascia sereni i dirigenti rossoneri che comunque, come fatto con Tomori e Theo Hernandez, hanno tutta l'intenzione di blindare il numero uno francese. Attualmente Maignan guadagna 2,8 milioni di euro e col rinnovo potrebbe arrivaare a 4,5/5 milioni netti. Il giocatore è arrivato a Milano per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro e nel caso in cui alcuni top club europei volessero bussare alla porta rossonera dovrebbero portare una proposta superiore ai 60 milioni di euro, anche se Maldini e Massara non hanno alcuna intenzione di privarsene. Questo il punto di Tuttosport.