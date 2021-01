Milan, la crisi non abita qui: rossoneri pronti a investire su Simakan e non solo

In un periodo di sostanziale recessione nel mondo del calcio continentale e di conseguenza italiano, chi prova a fare la voce grossa con investimenti improntati al futuro è il Milan. Il club rossonero sta infatti portando avanti un doppio tavolo di trattativa con vista sulla Francia che potrebbe comportare un dispendio economico considerevole in un periodo come quello attuale. Il primo nome in agenda, come noto, è quello di Simakan dello Strasburgo. Gli intermediari sono al lavoro per limare la forbice tra domanda ed offerta, con il Milan che sembra disposto a spingersi sino a 15 milioni cash per fare proprio il giocatore. L’altro nome caldo è quello di Konè del Tolosa, anche se la proposta rossonera si attesta a poco più (bonus compresi) della metà rispetto ai 10 milioni richiesti dal club transalpino.