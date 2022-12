Milan, la rincorsa di De Ketelaere: presto il fantasista belga sarà a Dubai a disposizione di Pioli

Solo quindici minuti e la delusione per l’eliminazione. Non è stato certamente un Mondiale memorabile per Charles De Ketelaere. Il fantasista del Milan deve ancora realmente lasciare il segno in rossonero e la possibilità può esserci nel 2023. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore si riposerà e poi partirà alla volta di Dubai per essere a disposizione di Stefano Pioli.