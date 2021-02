Milan, la scheda del Manchester United: Bruno Fernandes pericolo pubblico numero uno

Tanta storia, anche europea. E un presente che sembra finalmente sorridere: il Manchester United non è una squadra che ha bisogno di grandi presentazioni. I prossimi avversari del Milan in Europa League sono una potenza del calcio continentale, che viene da anni complicati e cerca il ritorno al massimo splendore. La cura Solskjaer, da questo punto di vista, sta dando i suoi frutti: i Red Devils sono attualmente secondi in campionato, con dieci punti di distacco dai rivali del City, dopo un avvio che aveva fatto sognare addirittura la lotta per il titolo.

Bruno Fernandes pericolo numero. Qualità altissima. Il portoghese è sia il goleador che il giocatore più costoso (90 milioni, valutazione Transfermarkt) a disposizione del tecnico norvegese. Ma non è l’unico pericolo da cui guardarsi: basti pensare che in questo momento restano fuori dall’undici tipo giocatori come Pogba o Cavani, ma anche Donny van De Beek. E occhio al talento ex Atalanta, Hamad Diallo. Lo United è arrivato all’Europa League dopo aver deluso nel girone di Champions League, chiuso al terzo posto dietro PSG e Lipsia. Nei sedicesimi di finale, facile 4-0 esterno alla Real Sociedad per chiudere il discorso già nella gara di andata. Il punto debole? La retroguardia: con 32 gol subiti, è solo l’ottava miglior difesa del massimo campionato inglese.

L’allenatore: Ole Gunnar Solskjaer, in carica dal 19 dicembre 2018.

Il goleador: Bruno Fernandes, 22 gol in 38 partite stagionali.

Il punto debole: la difesa.

L’undici tipo (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay (Pogba); Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial (Cavani).