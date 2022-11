Milan, Lazetic sta crescendo: i rossoneri valutano un prestito a gennaio in Serie B

Prosegue il processo di crescita di Marko Lazetic. Il classe 2003, aggregato in Primavera, sta facendo molto bene fino a conquistarsi l’esordio con la prima squadra in A contro la Cremonese. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore potrebbe partire a gennaio per acquisire maggior esperienza. Si parla della Serie B con Cagliari e Reggina interessate.