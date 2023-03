Milan, Leao ascolta il consiglio di Pioli e vola dalla famiglia. In settimana nuovo summit

Rafael Leao segue il consiglio di Stefano Pioli e vola in Portogallo, dalla famiglia. "Deve stare vicino a chi lo fa sentire bene", aveva sentenziato il tecnico del Milan, subito ascoltato: prima di rispondere alla convocazione della nazionale, l'attaccante rossonero è rientrato a casa, trascorrendo la domenica in faglia e in compagnia di papà Antonio.

Nuovo episodio della telenovela contratto. In settimana, o al massimo nella prossima, si terrà un nuovo round della trattativa. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: da capire se fisico o al telefono, in ogni caso difficilmente porterà alla fumata bianca sul rinnovo.