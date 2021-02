Milan, Leao: "Ibra è come un fratello maggiore. Scudetto? Puntiamo sempre al massimo"

L'attaccante del Milan Rafael Leao, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, ha speso parole importanti per Zlatan Ibrahimovic, importante in campo e fuori: "Siamo orgoglioso di averlo. Ha grande personalità, aiuta tutti e ha una mentalità vincente che non avevo mai visto in altri". C'è spazio poi per parlare anche degli obiettivi del club rossonero: "Puntiamo sempre al massimo e parliamo anche di Scudetto ma la stagione è lunga, non distraiamoci".