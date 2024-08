Milan, Leao: "Pioli mi ha aiutato tantissimo. Le critiche? Non mi danno fastidio"

Nella lunga intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato dei nuovi innesti rossoneri. Uno di questi è Pavlovic che va a rinforzare il pacchetto arretrato di Paulo Fonseca: "È forte, cattivo, bravo con la palla, ha fisico. Devo dire che anche gli altri giocatori avvicinati al Milan mi piacciono. L'infortunio di Florenzi? Perdiamo la sua esperienza - ha proseguito - in Italia e in Europa, per me e tutti noi lui è importante anche fuori. È un guerriero, tornerà".

La punta portoghese ha poi analizzato le critiche ricevute la scorsa stagione: "La gente a volte non capisce le cose del calcio ma non mi dà fastidio - si è espresso il numero 10 rossonero -. Le uniche critiche che ascolto sono quelle del mio allenatore, dei dirigenti, di chi sta al Milan. Qui mi vogliono bene, sanno dove posso arrivare e lo so anche io: posso essere uno dei migliori, non solo al Milan ma nel mondo".

Chiosa finale su mister Stefano Pioli che quest'anno ha fatto spazio a Fonseca: "Io e lui siamo cresciuti insieme. Mi ha aiutato, mi ha dato l’opportunità di essere un giocatore importante e lo devo ringraziare per sempre: rimarrà uno degli allenatori più importanti".