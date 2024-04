Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Pioli con la super batteria di trequartisti dietro Giroud

vedi letture

Tutto pronto a San Siro per la sfida odierna fra Milan e Lecce, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Come da attese, Stefano Pioli conferma la formazione super offensiva prevista alla vigilia con Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Olivier Giroud (complice l'assenza di Loftus-Cheek).

Per Gotti, invece, 4-3-3 con Krstovic riferimento offensivo supportato ai suoi lati da Banda e Dorgu largo a sinistra. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Ramadani; Banda, Krstovic, Dorgu