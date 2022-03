Milan, leggero affaticamento per Kessie: se non dovesse farcela, spazio a Diaz dal 1'

Leggero affaticamento muscolare per Franck Kessie, centrocampista del Milan, che a questo punto rischia di non partire dal primo minuto contro l'Empoli questa sera. Se non dovesse farcela, spazio a Brahim Diaz.