Milan, Maignan si ferma per meno di 10 giorni: l'obiettivo è tornare con la Lazio

vedi letture

Un sospiro di sollievo per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Mike Maignan si ferma, ma solo per un brevissimo periodo. Il portiere francese, uscito anzitempo nel finale di Milan-Newcatle di martedì, ha dovuto fare i conti con un risentimento muscolare al flessore, che lo terrà fuori dalla partita di questo week-end contro il Verona, ma che non preoccupa particolarmente in casa rossonera.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il francese tornerà tra i convocati probabilmente per la partita di Cagliari, turno infrasettimanale della prossima settimana, ma verosimilmente l'ex Lille dovrebbe tornare in campo contro la Lazio, tra due giornate. L'obiettivo di Maignan è proprio quello di tornare contro i biancocelesti, mettendosi alle spalle il piccolo problemino, che permetterà così a Marco Sportiello di difendere i pali rossoneri.