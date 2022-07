Milan, Maldini e Massara sono rientrati a Milano questa mattina: giorni cruciali per De Ketelaere

Paolo Maldini e Ricky Massara sono rientrati a Milano questa mattina. Dopo aver raggiunto Villach con la squadra ieri sera, i due dirigenti sono ripartiti da Klagenfurt per fare ritorno in città. I prossimi giorni, come riporta MilanNews, saranno infatti quelli cruciali per cercare di chiudere l'operazione Charles De Ketelaere, con il belga che oggi non ha giocato con il Club Brugge a seguito di una non convocazione chiesta da lui e dal suo entourage per preservarlo da eventuali problemi fisici.