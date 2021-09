Milan, Maldini: "Esordire qui è un segnale importante. Orgoglioso del ritorno in Champions"

vedi letture

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ai microfoni di Sky ha raccontato le sue sensazioni a pochi minuti dal debutto in Champions contro il Liverpool: "Il Milan è delle persone che lo amano e io sono uno di questi. La partita si sente, l'atmosfera fa il resto. Dopo 18 mesi senza pubblico esordire in Champions in questo stadio è un segnale importante".

Sull'emozione di aver riportato il club nel miglior torneo continentale: "Solo chi l'ha provato sa cosa vuol dire giocare in questa competizione. Aver contribuito a riportare questa squadra in Champions dopo 7 anni è un motivo d'orgoglio".

Sugli obiettivi: "Nei tre anni precedenti ho sempre detto che cerchiamo di migliorare la stagione passata. Il fatto che la prima partita di Champions sia qui è un segnale perché il Milan deve entrare in questa competizione dalla porta principale".

Su Klopp: "Ci siamo incontrati al premio FIFA, era contento del nostro ritorno in Champions League. C'è grandissimo rispetto"

Quanto può incidere la presenza dei tifosi allo stadio?: "Potrebbe essere un fattore. Abbiamo visto la nostra squadra alla prova San Siro. Molti sostenevano che buona parte dei successi dell'ultimo anno fosse per l'assenza di pubblico. Non è così, avere una pressione del genere con il tifo potrebbe essere purtroppo un favore per il Liverpool".

Pioli le ha chiesto consigli? "Niente di particolare. Vogliamo mantenere il nostro spirito battagliero, non vogliamo snaturarci troppo. Sono pericolosi, lo sappiamo. Ma hanno anche dei difetti. E noi dobbiamo tirar fuori la personalità che abbiamo mostrato".