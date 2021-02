Milan, Maldini fa il punto sui rinnovi: "Speriamo di trovare presto un accordo"

Durante la sua lunga intervista a Bein Sport, il dt del Milan Paolo Maldini ha parlato così della situazione rinnovi: "Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo".