Milan, Maldini in attesa del ritorno di Cardinale: nei prossimi giorni sarà di nuovo in Italia

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà un mese di mercato complicato per Maldini e Massara, con i dirigenti che attendono il ritorno in Italia di Gerry Cardinale, nuovo proprietario del club tramite il fondo RedBird. Cardinale in questo momento è negli Stati Uniti ma è atteso a Milan se non nei prossimi giorni a breve. C'è da capire quale sarà l'effetto del cambio di proprietà anche nelle trattative di mercato e il suo ritorno sarà decisivo per provare a chiudere i primi acquisti con Renato Sanches in rampa di lancio.