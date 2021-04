Milan, Maldini su Mandzukic: "Sapevamo di rischiare. Pensava di essere in condizione diversa"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky di Mario Mandzukic, che stasera a Parma siederà in panchina dopo una lunga assenza: "Sono dispiaciuto per lui perché pensava di essere in una condizione diversa, di non farsi male ma sappiamo benissimo che c'era questo rischio e anche se si sente molto forte è una cosa fisiologica".