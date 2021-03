Milan-Manchester United 0-1, le aperture inglesi: "Il ritorno in grande stile di Paul Pogba"

È Paul Pogba, come sul campo, il grande protagonista dei commenti sulla vittoria conquistata dal Manchester United ai danni del Milan in Europa League, sulle prime pagine online dei principali media inglesi. Così Sky Sports, che titola: “Il ritorno in stile di Pogba manda il Man Utd ai quarti di finale di EL”. “Questo ragazzo è incredibile”, scrive Manchester Evening News. Per Talksport, “Pogba segna un gol sfacciato al suo ritorno con la maglia del Manchester United”.